Elektrik Akımına Kapılan İnekler Telef Oldu
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.
Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı. Bu sırada makineden kaynaklı olduğu öne sürülen elektrik kaçağından dolayı inekler akıma kapılarak telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35 Kaynak: İHA
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