Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan İnekler Telef Oldu

Elektrik Akımına Kapılan İnekler Telef Oldu

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.

Elektrik Akımına Kapılan İnekler Telef Oldu, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıralan Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırda bulunan 4 ineğini süt sağım makinesine bağladı. Bu sırada makineden kaynaklı olduğu öne sürülen elektrik kaçağından dolayı inekler akıma kapılarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Kıralan, Çivril, Denizli, 3. Sayfa
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