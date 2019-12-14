Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

6 saat önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.


Olay, ilçenin İstasyon Caddesinde bulunan bir apartman inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Efekan K. (30), üst kata çektiği demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi üzerine elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Efekan K. ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Efekan K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin devamı için Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN

Ayrancı, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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