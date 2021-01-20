Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

- Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1669 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Afgan uyruklu S.K. isimli işçi, bir anda elektrik akımına kapıldı. Bunun ardından yaralanan işçi, yere yığıldı. İş arkadaşlarının akıma kapıldığını fark eden diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.