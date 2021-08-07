Son dakika haberleri: ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNŞAT İŞÇİSİ ÖLDÜ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Halil Erdil (45), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada inşaatında meydana geldi. Halil Erdil çalışırken yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Halil Erdil'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.