Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

47 dakika önce

Adıyaman'da elektrik direğinde çalıştığı esnada yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı.

Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da elektrik direğinde çalıştığı esnada yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İndere köy yolunda bulunan yüksek gerilim hattında çalışma yapan AKEDAŞ firmasında görevli Zeynal Karakaş, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince direkten indirilen Karakaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karakaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Adıyaman, İşçi, Güncel
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