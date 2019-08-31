Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılarak 10 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılarak 10 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.


Olay ilçeye bağlı Kömişine Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Çobaner (31) üç katlı bir binanın çatısında çalışırken elindeki demir parçası yakındaki elektrik direğindeki tellere temas etti. Akıma kapılarak vücudunda yanıklar oluşan işçi yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı işçi buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KONYA

Konya, Kulu, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Türkiye'de işçi çıkarmayan tek belediye Ağrı'dır
TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konuldu Otomotivde yeni dönem! 1 Ekim itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 14:59:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]