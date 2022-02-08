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Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı

08.02.2022 13:43
Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı

ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) görevli Ali Büyükkütük, sigortayı değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılarak zemine düşüp, ağır yaralandı.

ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) görevli Ali Büyükkütük, sigortayı değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılarak zemine düşüp, ağır yaralandı.

SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde 18 yıldır çalışan Ali Büyükkütük'e, saat 03.00 sıralarında, elektrik arızası olduğu bilgisi geldi. SDÜ yerleşkesine su temin edilen Bozanönü Su Terfi İstasyonu'na giden Büyükkütük, mesai arkadaşları ile sorunu çözmeye çalıştı. Ekipler, arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığını tespit edip, güvenlik tedbiri aldı. Sigorta değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılan Büyükkütük, zemine düşerek ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının kalp masajı yaptığı Büyükkütük, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ali Büyükkütük, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konunun rektörlük ve hastane tarafından takip edildiği belirtilerek, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Süleyman Demirel Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı - Son Dakika
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