Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

14.06.2022 14:20
Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta çalışan M.B., isimli kişi burada elektrik akımına kapıldı. Sağlık durumu iyi olan M.B., için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Her hangi bir yaralanması olmayan M.B., tedbir amaçlı yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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