Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde fayans işçisi olarak çalışan Yılmaz Solgun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
'ın Sincik
ilçesinde fayans işçisi olarak çalışan Yılmaz Solgun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Sincik ilçesine bağlı Düdan köyünde meydana geldi. İnşaatta fayans döşediği esnada yere düşen elektrik kablosunu kaldırmak isteyen Yılmaz Solgun elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının haber verdiği 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan fayans ustası, Yılmaz Solgun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solgun'un cenazesi Kahta Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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