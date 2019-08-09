Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi Murat Oruç (47), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:09 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Keban
ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi Murat Oruç
(47), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Keban ilçesinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Muraç Oruç, Gökbelen köyündeki arızalanan elektrik direğine çıktı. Oruç, direkte çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik akımına kapılarak düştü. Olayı görenlerin ihbarıyal bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Oruç'un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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