Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir besihanede çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir besihanede çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Yavaşlar köyünde bir besihanenin tadilatında çalışan 28 yaşındaki Aytekin D., çatının üzerinden geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Aytekin D.'nin hareketsiz şekilde yattığını fark eden diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.


Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytekin D., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemeler sonrası talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna konuldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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