Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zırlankaya Mahallesi'nde elektrik hattı yenileme çalışmalarında hat çekimi işiyle uğraşan Ümit Sungur (26) çıktığı direkte elektrik kablosu çekerken akıma kapıldı. Mesai arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Sungur burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sungur'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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