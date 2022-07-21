Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Güllügeç mevkiinde yaşandı. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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