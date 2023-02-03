Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

03.02.2023 15:57
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi geride 2 buçuk yaşında bir çocuk ile hamile bir eş bıraktı.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi geride 2 buçuk yaşında bir çocuk ile hamile bir eş bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi İtfaiye caddesi üzerinde yaşandı. Bir apartmanda cam balkon takan 27 yaşındaki Muhammet Nahsen Çiftçi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılan işçinin 2 buçuk yaşında bir çocuğu olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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