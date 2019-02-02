Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
1 saat önce
Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Sivas
'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Güneli köyünde yaşanan elektrik kesintisini köy sakinleri arıza ekiplerine bildirdi.
Arızayı gidermek için köye gelen elektrik dağıtım şirketinde görevli işçi Burak Demirci (31), direğe çıktı.
Bu sırada akıma kapılan Demirci, direkte asılı kaldı. İş arkadaşları tarafından direkten indirilen Demirci'nin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirci'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:04 Kaynak: AA
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