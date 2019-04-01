Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

1 saat önce

Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Akdere Mahallesi'nde bir inşaatın dördüncü katında balkon korkuluklarını yapan Muammer İnci'nin (55) elindeki demir profil, inşaatın yanından geçen elektrik tellerine çarptı.

Akıma kapılan İnci, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnci'nin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Akdere, Burdur, İşçi, Güncel
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