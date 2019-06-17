Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, AEL Kömür İşletmesindeki bant yollarında işçi olarak çalışan Hasan Karpuz (33), görev yaptığı bölümün 52. tahrik kısmında yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Karpuz, diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yeri ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuk babası Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, İşçi
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