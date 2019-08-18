Elektrik akımına kapılan işçi öldü
46 dakika önce
Antalya'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:12 Kaynak: AA
'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kepez
ilçesi Yeşilırmak Caddesi
'nde kafenin asansörünü tamir etmek isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Aykurt, elektrik akımına kapıldı.
Aykurt'a ilk müdahaleyi yapan kafe çalışanları, durumu 112 Acil Servis
ve polise bildirdi.
Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Aykurt'un arkadaşı gözyaşı döktü.
Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından işçinin cenazesi Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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