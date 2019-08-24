Elektrik akımına kapılan işçi öldü
1 saat önce
NİĞDE'de, elektrik direğinde onarım yaparken akıma kapılan işçi Onur Aydoğdu, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
NİĞDE'de, elektrik direğinde onarım yaparken akıma kapılan işçi Onur Aydoğdu, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karaatlı Beldesi'nde dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu, elektrik direğinde çalışırken iddiaya göre, akıma kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aydoğdu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İBB, otogar yönetimine ihtarname gönderdi! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kamerada