Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

2 saat önce

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Tekbaş (40), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Tekbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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