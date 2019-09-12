Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Tekbaş (40), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Tekbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.