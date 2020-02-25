Elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, elektrik ustası Uğur Çınaroğlu (22), çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, elektrik ustası Uğur Çınaroğlu (22), çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan bir mermer fabrikasında, sabah saatlerinde yaşanan olayda, elektrik ustası Çınaroğlu, mermer taşımada kullanılan ve arıza yaptığı belirtilen sabit vinci tamir etmeye başladı. Ancak vincin üzerinden geçen gerilim hattına temas edip, akıma kapıldı. Çınaroğlu, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma soruşturma başlattı.


Honaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı
Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:28:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]