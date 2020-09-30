DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi öldü, yakınları gözyaşı döktü

Adana'da inşaat sahasına elektrik hattı çekmek için direğe tırmanan Ammar Kurdo (25), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kurdo'nun olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin inşaatı sahasında meydana geldi. Elektrikçide işçi olarak çalışan Suriyeli Ammar Kurdo, elektrik hattı çekmek için inşaat sahasına geldi. Gerilim hattında çalışma yapan Kurdo, bir süre sonra akıma kapılarak önce inşaatın duvarına, sonra da yere düştü. Kurdo'nun yerde hareketsiz yattığını gören işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Kurdo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaat sahasına gelen Kurdo'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.Polisin yaptığı çalışmanın ardından Kurdo'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.