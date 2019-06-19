Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
46 dakika önce
Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:48 Kaynak: AA
'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak toprak zemine düştü.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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