Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

46 dakika önce

Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı, System.String[]
Karaman'da elektrik direğinden, akıma kapılarak yere düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtderesi Köyü yolu üzerinde bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Emre Boyacı (24) akıma kapılarak toprak zemine düştü.
Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Karaman, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:34:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]