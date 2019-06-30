Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
52 dakika önce
Adıyaman'da, elektrik arızası için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
'da, elektrik arızası için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde elektrik arızası gidermek için elektrik direğine çıkan Mustafa Tiryaki
burada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak elektrik arıza aracının merdiven kabininde yığılıp kalan işçi için durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Tiryaki, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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