Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
6 saat önce
Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Elektrik dağıtımı şirketinde taşeron işçi olarak çalışan A.Y, merkeze bağlı Kabalak köyünde elektrik direğindeki tellere bakım onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan A.Y, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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