Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

6 saat önce

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı, System.String[]

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Elektrik dağıtımı şirketinde taşeron işçi olarak çalışan A.Y, merkeze bağlı Kabalak köyünde elektrik direğindeki tellere bakım onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan A.Y, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı
Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu yapılıyor! 24 saat sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:23:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]