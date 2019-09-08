Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan kablo hırsızlığı şüphelisi ağır yaralandı
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Elektrik akımına kapılan kablo hırsızlığı şüphelisi ağır yaralandı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafodan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Altınpark Mahallesi'nde yaşayanlar, elektriklerin kesildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) görevlileri, kesintinin sebebini araştırmak için bölgeye geldi.

Görevliler, Fatin Sokak'ta inceledikleri bir trafonun kapısının açık ve içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trafonun içindeki kişinin adının Murat O. olduğu ve elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlendi.

Kablo hırsızı olduğu iddia edilen Murat O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:23 Kaynak: AA
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