Elektrik akımına kapılan karganın yol açtığı yangında 70 dönüm arazi yandı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Alevlerin tarladaki anız ve saman balyalarını tutuşturması sonucu yangın geniş bir alana yayıldı.

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