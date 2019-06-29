Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

36 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evin banyosunda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evin banyosunda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Ovakent Caddesi'ndeki eve kiracı olarak taşınma hazırlıkları yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Akçiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Akçiçek'in evinde inceleme yapan ekipler, banyoda cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Akçiçek'in, şofbendeki elektrik akımına kapıldığı belirlendi.
Akçiçek'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Ovakent, Ödemiş, İzmir, Güncel
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