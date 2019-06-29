Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
36 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evin banyosunda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:22 Kaynak: AA
'in Ödemiş
ilçesinde, evin banyosunda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Ovakent
Caddesi'ndeki eve kiracı olarak taşınma hazırlıkları yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Akçiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Akçiçek'in evinde inceleme yapan ekipler, banyoda cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Akçiçek'in, şofbendeki elektrik akımına kapıldığı belirlendi.
Akçiçek'in cesedi, İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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