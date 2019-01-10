Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Beykaya köyünde elektrik kesintisi yaşanması üzerine köy sakinlerinden Mürsel Ersönmez, elektrik direğine çıktı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Ersönmez, direkten düşerek ağır yaralandı. Ersönmez'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ambulans köye gidemeyince helikopter talebinde bulunuldu.

Samsun'dan kalkan ambulans helikopter, köyü giderek Ersönmez'i aldı.

Ersönmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:19:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]