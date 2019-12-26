Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

6 saat önce

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da elektrik akımına kapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir plazanın dördüncü katında yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül (27), bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını, asansör önüne geldikten sonra bayıldığını belirtti.

Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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