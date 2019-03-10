Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kız Çocuğu Öldü

Elektrik Akımına Kapılan Kız Çocuğu Öldü

25 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Elektrik Akımına Kapılan Kız Çocuğu Öldü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Asiye Tosun (14), ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde babasına ait ahırda çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tosun'un yakınları, cenazenin araca konulduğu sırada gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Gaziantep, Nizip, Güncel
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