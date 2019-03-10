Elektrik Akımına Kapılan Kız Çocuğu Öldü
25 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda çalışırken elektrik akımına kapılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Asiye Tosun (14), ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde babasına ait ahırda çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tosun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Tosun'un yakınları, cenazenin araca konulduğu sırada gözyaşı döktü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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