Elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışırken akıma kapılarak yaralandı - Son Dakika

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Elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışırken akıma kapılarak yaralandı
6 saat önce
Giresun'un Görele ilçesinde elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışan bir kişi akıma kapılarak yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışan bir kişi akıma kapılarak yaralandı.
İlçenin Çatakkırı köyünde koyununu otlatmak için fındık bahçesine giren Hasan Öztürk, elektrik direğinin yanından geçen hayvanının bir anda yere yığıldığını fark etti. Hayvanını kurtarmak isteyen Öztürk de elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı Hasan Öztürk Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, koyunu telef oldu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
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