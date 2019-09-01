Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan leylek tedavi edildi
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Elektrik akımına kapılan leylek tedavi edildi

2 saat önce

Edirne'nin Doyran köyünde elektrik akımına kapılarak yaralanan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nde tedavi edildi.

Elektrik akımına kapılan leylek tedavi edildi, System.String[]

Edirne'nin Doyran köyünde elektrik akımına kapılarak yaralanan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nde tedavi edildi.

Doyran köyünde sulama pompalarının bakımını yapan DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir leyleğin konduğu direkte elektrik akımına kapıldığını gördü.

Leyleği düştüğü yerden alan DSİ ekipleri, DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Veterinerler tarafından, elektrik akımına maruz kalan sol ayağı kopan leyleğe gerekli müdahaleler yapıldı.

Ayağının ampute edilmesinin ardından yaşama tutunan leyleğin, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Doyran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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