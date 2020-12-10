Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede

10.12.2020 14:31
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede, System.String[]

Isparta'da geçen yıl 10 Aralık'ta elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İl Başkanı Nail Bayram'ın tedavisi hastanede sürüyor.

Isparta'da geçen yıl 10 Aralık'ta elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İl Başkanı Nail Bayram'ın tedavisi hastanede sürüyor. Nail Bayram'ın kızı Tuğba Nur Bayram, "1 yıldır yaşadıklarımızın tarifi yok, uyanacağına inanıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Beraber çalıştığı iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan ve 3 kez kalbi duran Bayram, sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nail Bayram, 6 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından palyatif serviste odaya çıkarıldı. Bayram'ın tedavisi bilinci kapalı şekilde palyatif serviste devam ediyor.

"Bilinci halen açılmadı"

Nail Bayram'ın kızı Tuğba Nur Bayram, babasının sağlık durumunda şu anda bir değişiklik olmadığını belirterek, "Babam palyatif serviste odasında. Refakatini ise annem yapıyor. Bilinci halen açılmadı, uyku pozisyonunda. 6 aydır bu şekilde palyatif serviste tedavisi sürüyor" dedi.

"Bir umudumuz var, uyanacağına inanıyoruz"

Babasını çok özlediğini kaydeden Tuğba Nur Bayram, "Bir yıldır yaşadığımızın, ona olan özlemimizin, beklentimizin, umutlarımızın zedelenmesinin tarifi yok. Bir umudumuz var. Uyanacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede
Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede

10 Aralık, Isparta, Bayram, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan MHP Isparta eski il başkanı Nail Bayram bir yıldır hastanede - Son Dakika


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