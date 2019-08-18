Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştığı çiftlikte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştığı çiftlikte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Zincirli Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Mustafa B. (37), ahırda elektrik akımına kapıldı. Mustafa B.'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çocukları durumu hemen çevredeki vatandaşlara ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Mustafa B.'yi ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa B.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Osmaniye'de defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
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