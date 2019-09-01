Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da evinde elektrik akımına kapılan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ile birlikte evlerinin çatısını tamir etmek isteyen Muhsin Karaca (60), evinde spiral makinesini çalıştırmak için ara kablosuna fişi takmak isterken elektrik akımına kapılarak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhsin Karaca hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN