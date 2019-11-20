Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

- Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

- Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe mahallesi Hitit sokak üzerinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Mimarsinan, Şirintepe, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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