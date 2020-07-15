Elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi, öldü - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi, öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah (20), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah (20), yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'nın kırsal Demirtaş Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah, Gazipaşa'da, çalıştığı sera inşaatında demirleri monte ederken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muhammed El Abdullah, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muhammed El Abdullah'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Abdullah'ın yakınları morgun önünde gözyaşı döktü. El Abdullah'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı


Gazipaşa, Alanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi, öldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:55:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik akımına kapılan Suriyeli işçi, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]