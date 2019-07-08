Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti

1 saat önce

Eskişehir'de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti, System.String[]
Eskişehir'de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde yaşandı. Bir iş yerine klima takmak üzere giden Ufuk Kıranlı (42), burada elektrik akımına kapılarak merdivenden düştü. Ağır yaralanan Kıranlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ufuk Kıranlı, buradaki yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Eskişehir, Kırım, 3. Sayfa
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