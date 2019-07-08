Elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
1 saat önce
Eskişehir'de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
'de, bir teknisyen klima taktığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Alibey Mahallesi Kırım
Caddesi'nde yaşandı. Bir iş yerine klima takmak üzere giden Ufuk Kıranlı (42), burada elektrik akımına kapılarak merdivenden düştü. Ağır yaralanan Kıranlı, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ufuk Kıranlı, buradaki yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. - ESKİŞEHİR
Takla atan otomobilde can pazarı
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü