Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü
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Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

1 saat önce

Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesinde görevli elektrik teknisyeni Yusuf Adıgüzel (45), merkez Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Ziraat Fakültesine ait çiftliğin elektrik hatlarını kontrole gitti.
Adıgüzel, çıktığı elektrik direğindeki sigorta panellerini kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan teknisyen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Adıgüzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Selçuklu, Selçuk, Konya
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