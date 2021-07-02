Elektrik akımına kapılan tesisat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evin su tesisatını yapan usta, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uluyatır Mahallesi'nde bir evin su tesisatını yapan tesisat ustası Mustafa Yavuz (68), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yavuz, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatına kaybetti. Yavuz'un cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP