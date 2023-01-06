Elektrik akımına kapılan elektrik ustası feci şekilde can verdi

BATMAN Batman'da onarım için trafoya çıkan elektrik ustası, yüksek akıma kapılarak feci şekilde can verdi.

Olay, Batman'a bağlı Kaya Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre elektrik ustası Şakir Keskin (55), onarım yapmak için trafoya çıktı. Tamir yaptığı sırada yüksek akıma kapılan Keskin, feci şekilde can verdi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trafonun üzerinde cansız bedeni alınan Şakir Keskin'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.