Elektrik akımına kapılan usta öldü - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan usta öldü

09.10.2022 15:09
Elektrik akımına kapılan usta öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çıkıp, akıma kapılan elektrik ustası Ertan Emiroğlu (29) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çıkıp, akıma kapılan elektrik ustası Ertan Emiroğlu (29) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Taşlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Emiroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
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Kaynak: DHA

Adıyaman, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan usta öldü - Son Dakika

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