Elektrik Akımına Kapılan Vatandaşı Ağaçtan İtfaiye Ekipleri Kurtardı
29 dakika önce
Elektrik akımına kapılan vatandaşı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardıSAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Elektrik akımına kapılan vatandaşı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı
SAMSUN - Samsun
'un Alaçam
ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Alpaslan Mahallesi Çayyolu Sokak otogar karşısınds meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Odacı evinin bahçesinde bulunan kavak ağacını budarken ağacın dalının elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ve polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri tarafından ağaçta asılı kaldığı yerden alınan Odacı, 112 ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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