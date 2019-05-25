Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan yaralandı

Elektrik akımına kapılan yaralandı

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaralandı.

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Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi ormanlık alanda koyunları otlatan 15 yaşındaki O.B. yüksek gerilim hattının altından geçerken elektrik akımına kapıldı.

O.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:17 Kaynak: AA
Payas, Hatay, Güncel
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