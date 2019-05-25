Elektrik akımına kapılan yaralandı
1 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:17 Kaynak: AA
'ın Payas
ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi ormanlık alanda koyunları otlatan 15 yaşındaki O.B. yüksek gerilim hattının altından geçerken elektrik akımına kapıldı.
O.B, ambulansla İskenderun
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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