Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde işyeri önüne aydınlatma direği montajı yapan Niyazi Algiç (30) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Erdek
ilçesinde işyeri önüne aydınlatma direği montajı yapan Niyazi Algiç (30) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Erdek ilçesi Maşatlık mevkiinde meydana geldi. Ali Haydar Sarı Parkı'nda kafe işleten Niyazi Algiç, işyeri önündeki aydınlatma direğinin montajını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Niyazi Algıç'ı Bandırma Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Algıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Balıkesir
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