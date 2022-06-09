Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

09.06.2022 16:39
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Turgut Özal Mahallesinde evin balkonuna demir çubuk taşıyan Mustafa A'nın (40) elindeki demir, balkon yakınlarından geçen elektrik telleriyle temas etti. Akıma kapılan Mustafa A., yaralandı. Yaralı Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa A., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kahta OSB'de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı Kahta OSB'de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı Çelikhan'da yılsonu sergisi yapıldı Çelikhan'da yılsonu sergisi yapıldı
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement