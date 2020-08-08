Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden piyade er son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden piyade er son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU - Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevi başındayken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden piyade er, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlasında, 6 Ağustos'ta görevi başındayken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Piyade Er Mehmet Sezai Başakçı, yapılan otopsisinin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Piyade Er Mehmet Sezai Başakçı'nın naaşı, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Şiringüney köyüne getirilerek burada ilk olarak baba ocağında helallik alındı. Ardından öğle namazına müteakip Şiringüney köyü mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başakçı'nın ailesi ve yakınları ile Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Araç Kaymakamı Cengizhan Ankara, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazında Başakçı'nın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Başakçı'nın naaşı, Şiringüney köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.