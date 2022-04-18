Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

18.04.2022 15:33
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

İstanbul'da bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.

İstanbul'da bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Şişli'de bir apartmanın inşaatında çalışan inşaat işçisi 55 yaşındaki Hasan Güntepe, inşaatın otoparkını temizlik için gittikleri sırada burada tesisattaki elektrik kaçağından dolayı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de yaralandı.

Güntepe'nin cenazesi, İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine getirildi. Cide'de Cumhuriyet Mahallesinde baba ocağından alınan helallik sonrasında Cide Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cide Şehir Mezarlığında aile kabristanlığında defin edildi. - KASTAMONU

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

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Kastamonu, İstanbul, İnşaat, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi - Son Dakika


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