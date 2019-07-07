Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılarak ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılarak ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde çalıştığı inşaatta iskele kurmak isterken elindeki demirin elektrik akımına kapılması sonucu ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılarak ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde çalıştığı inşaatta iskele kurmak isterken elindeki demirin elektrik akımına kapılması sonucu ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 309 Sokak üzeri Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu yanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 309 sokak üzerinde bulunan bir inşatta çalışan S.A. (21), inşaatın dış yalıtımı için iskeleye çıktı. İskelenin ikinci katında bir kat daha kurmak isteyen S.A., elindeki demirin elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak iskelenin ikinci katından yere düştü. Genç inşaat işçisinin yere düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralanan S.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
Manisa, Eylül, Kula, Genç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 lira ile çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 18:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılarak ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]